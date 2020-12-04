Кравчук пояснив, чому Україна змушена була підписати Будапештський меморандум

Obozrevatel
Obozrevatel
Політика
7,9 т.
Підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки для України

Україна не могла не підписати Будапештський меморандум через небезпеку ракет і ядерних боєголовок, термін експлуатації яких закінчувався у 1997-му році.

Про це OBOZREVATEL сказав перший президент України Леонід Кравчук. Тим більше, за його словами, Україна була стороною підписання Договору про ядерне роззброєння і повинна була виконати взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, знаменитий Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, був підписаний 5 грудня 1994-го поміж лідерами України, США, Росії та Великобританії.

"Наші ракети і ядерні боєголовки у 97-му ставали небезпечними. Це був момент їх смерті. Ми повинні були або позбутися їх або ж замінити самі боєголовки. Україна їх не виробляла і не виробляє, вони робилися в Росії. Продаж або поставок не було, це ж ядерна зброя, тому Україна не могла не підписати Будапештський меморандум", – уточнив політик.

За його словами, популярні тези про те, що нам варто було б залишити ядерну зброю і тоді Росія боялася б вести себе так, як зараз, "це думки людей, які не знають суті історії становлення ядерних боєголовок в Україні. Тим більше, що держава була стороною підписання договору про роззброєння і повинна була виконати взяті на себе зобов'язання".

Що саме Україна підписала у 1995-му і чому Захід не став на її захист у 2014-му – читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, замінником гарантій безпеки України, прописаних в Будапештському меморандумі, може стати потужна армія, підтримка західних партнерів, ефективна дипломатія і стабільне суспільство.

УкраїнаЛеонід Кравчук