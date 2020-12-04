Кравчук пояснив, чому Україна змушена була підписати Будапештський меморандум

Україна не могла не підписати Будапештський меморандум через небезпеку ракет і ядерних боєголовок, термін експлуатації яких закінчувався у 1997-му році.

Про це OBOZREVATEL сказав перший президент України Леонід Кравчук. Тим більше, за його словами, Україна була стороною підписання Договору про ядерне роззброєння і повинна була виконати взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, знаменитий Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, був підписаний 5 грудня 1994-го поміж лідерами України, США, Росії та Великобританії.

"Наші ракети і ядерні боєголовки у 97-му ставали небезпечними. Це був момент їх смерті. Ми повинні були або позбутися їх або ж замінити самі боєголовки. Україна їх не виробляла і не виробляє, вони робилися в Росії. Продаж або поставок не було, це ж ядерна зброя, тому Україна не могла не підписати Будапештський меморандум", – уточнив політик.

За його словами, популярні тези про те, що нам варто було б залишити ядерну зброю і тоді Росія боялася б вести себе так, як зараз, "це думки людей, які не знають суті історії становлення ядерних боєголовок в Україні. Тим більше, що держава була стороною підписання договору про роззброєння і повинна була виконати взяті на себе зобов'язання".

Що саме Україна підписала у 1995-му і чому Захід не став на її захист у 2014-му – читайте на OBOZREVATEL найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, замінником гарантій безпеки України, прописаних в Будапештському меморандумі, може стати потужна армія, підтримка західних партнерів, ефективна дипломатія і стабільне суспільство.