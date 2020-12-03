Кравчук пояснив, чому треба міняти "Мінськ"
Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук сказав, що потрібно міняти Мінськ (Білорусь) як майданчик для переговорів щодо Донбасу.
Про це дипломат розповів в інтерв'ю "Радіо свобода". Перший президент України підкреслив, що режим незаконного обраного президента Олександра Лукашенка заважатиме роботі делегацій у ТКГ.
"Боротьба за мир, за демократію, за свободу неможлива на майданчику в країні, хоча я і не ототожнюю Лукашенка й країну, але через ситуацію, що склалась, де відбуваються такі криваві драматичні події, антидемократичні та антилюдські. Я не думаю, що такий майданчик підходить для ухвалення рішень гуманітарного загальнолюдського характеру", – пояснив він.
Кравчук додав, що Україна буде шукати інший шлях для проведення переговорів щодо Донбасу.
"Україна шукатиме інший шлях, щиро подякувавши Білорусі й білоруському народу за надану можливість. Але не білоруси винні. Винна в цьому влада. Ми не можемо ігнорувати вплив влади на ці процеси", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук розповів про "план Б" щодо Донбасу.
раніше Кравчук заявив, що саме припинення війни на Донбасі буде першим пунктом плану України для ТКГ. Лише після його виконання можна буде говорити про вибори й відновленні економіки.
глава української делегації в ТКГ говорив, що представники Росії на переговорах висунули нову пропозицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є "план Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.