Кравчук пояснив, чому треба міняти 'Мінськ'

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук сказав, що потрібно міняти Мінськ (Білорусь) як майданчик для переговорів щодо Донбасу.

Про це дипломат розповів в інтерв'ю "Радіо свобода". Перший президент України підкреслив, що режим незаконного обраного президента Олександра Лукашенка заважатиме роботі делегацій у ТКГ.

"Боротьба за мир, за демократію, за свободу неможлива на майданчику в країні, хоча я і не ототожнюю Лукашенка й країну, але через ситуацію, що склалась, де відбуваються такі криваві драматичні події, антидемократичні та антилюдські. Я не думаю, що такий майданчик підходить для ухвалення рішень гуманітарного загальнолюдського характеру", – пояснив він.

Кравчук додав, що Україна буде шукати інший шлях для проведення переговорів щодо Донбасу.

"Україна шукатиме інший шлях, щиро подякувавши Білорусі й білоруському народу за надану можливість. Але не білоруси винні. Винна в цьому влада. Ми не можемо ігнорувати вплив влади на ці процеси", – підкреслив він.

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