Кравчук пояснив, чому і як Росія уникає обміну полоненими

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що російська сторона на переговорах блокує майже всі ініціативи, які стосуються Донбасу, в тому числі і щодо обміну полоненими.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він уточнив, що винятком є лише режим тиші.

За словами Кравчука, також не вирішуються питання розмінування та розблокування контрольних пунктів в'їзду і виїзду.

"Це прив'язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", – пояснив Кравчук.

Водночас він додав, що певні результати переговорів є. Йдеться про режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними російських ЗМІ, представники РФ не погодилися на проведення обміну полоненими між Україною і терористами "Л/ДНР" до Нового року.

Українську сторону звинуватили в нібито невиконання своїх зобов'язань по зняттю юридичних претензій з звільнених осіб.

Раніше Україна подала на обмін список з 11 полонених.