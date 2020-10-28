Кравчук пояснив, чому Арестовича призначили спікером української делегації в ТКГ

Призначенню Олексія Арестовича радником і спікером української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу сприяв його "військовий досвід" і компетенція в питаннях війни на сході України.

Про це сказав глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в коментарі журналістам Telegram-каналу PavlovskyNews. Він зазначив, що проти призначення Арестовича "ніхто не заперечував", хоча його кандидатура обговорювалася близько місяця.

За словами журналістів, Кравчук вважає, що "Арестович не раз демонстрував свою здатність до глибокого інформаційного повідомлення щодо всього, що стосується війни на Донбасі".

"Людина має свою думку, воно часто спірна в порівнянні з думкою інших людей. Якби вона була не спірна, то одна думка була б у всіх. 300 млн і всі мають одну думку. Це було б чудово. Я жартую, звичайно. Але в принципі я ставлюся з повагою до людей, які мають думку, відстоюють її, аргументують і ведуть таку роботу, яка є цікавою. Необхідно, щоб те, що буде писатися, читали. Це ж теж важливо, правильно?" – прокоментував Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня Олексій Арестович повідомив, що призначений радником з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.

Раніше Арестович зізнався, що не вважає себе патріотом України або якийсь інший країни, а національні питання його абсолютно не хвилюють. Експерт заявив, що йому доводилося багато брехати з 2014 року.