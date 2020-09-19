Кравчук попередив про повний зрив роботи ТКГ

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук попередив про ймовірність зриву її роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю "Стране", зазначивши, що наразі в Раді обговорюється питання виборів і передачі кордонів в ОРДЛО. Воно було підняте на тлі заяви "міністра закордонних справ ДНР" Наталії Никанорової, що без скасування або внесення поправок до постанови про скасування місцевих виборів неможливий прогрес по жодному напрямку роботи відповідно до цих же мінських домовленостей.

"По тому, що вивчав особисто я, скажу що – так, у цій постанові є невідповідності. Як вчинить Верховна Рада я не знаю, але є поправка депутата від фракції "Слуга Народу" Олександра Качури, який також побачив необхідність внести в цю постанову відповідні корективи. Зараз це питання перебуває на обговоренні і можливому вирішенні", – зазначив Кравчук.

Якщо парламент не піде на зміну постанови, подальша можливість працювати буде заблокована, сказав глава делегації.

"Сьогодні Росія й ОРДЛО відкрито про це говорять. Вони чекають, поки ми говоримо, що це питання в роботі. Але тоді вся відповідальність буде на Верховній Раді", – додав він.

Також він розповів про питання, які піднімалися на засіданні ТКГ 18 вересня, зазначивши, що головним пунктом наразі є продовження мертвої тиші. За його словами, просування є.

"Також ми обговорювали питання обміну полоненими. Українська сторона подала свій список і попросила ОРДЛО подати свій, але вони заявили, що список не подаватимуть, поки Рада не скасує або уточнить постанову про проведення місцевих виборів. Це означає, що питання обміну полоненими вже заблоковане. Якщо ми не наведемо постанову Верховної Ради про проведення виборів у відповідність до міжнародних документів, що б ми не говорили, Росія й ОРДЛО не погодяться з цим. Вони заявляють, що ми відмовляємося від мінських угод", – додав Кравчук.

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