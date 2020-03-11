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11 березня • оновлено в 11:08
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Кравчук похвалив мирний план Зеленського

2.2т
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Перший президент України Леонід Кравчук схвалив мирні ініціативи нинішнього глави держави Володимира Зеленського і заявив, що вони відповідають ситуації, яка склалася.

Коментар з цього приводу політик дав Telegram-каналу Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

"Еспресо.TV"

"Я оцінюю його (план. – Ред.) як адекватний нашим можливостям. Я завжди стояв і стою на тому, що не можна ставити завдання, для яких немає підгрунтя, умов, до виконання яких нація не готова. Тому цей план адекватний ситуації та народу українському, українській політиці та владі", – сказав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналіст Юрій Бутусов присоромив президента Володимира Зеленського за мовчання про обстріл на Донбасі та загостренні ситуації на фронті в цілому.

  • Він висловив думку, що Зеленський словами про провокації заспокоює себе і боїться зізнатися, що його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася.

  • Нагадаємо, 10 березня по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски. В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять зазнали поранень.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А где он видел этот план? В виде двух дорожек на столе? Тогда точно реалистичный!
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nic nic_
nic nic_
А мнение о пакте Молотова такое же?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
А тим часом "Сьогодні, 10 березня, Україна втратила трьох своїх захисників: на фронті російсько-української війни загинули Андрій Ведешин, 1986 року народження та Віктор Солтіс. У госпіталі помер 23-річний Богдан Петренко, який 4 березня отримав важке поранення", – написав Волонтер Микола Лазарович. З@"бісь зараза адекватний план.
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