Перший президент України Леонід Кравчук схвалив мирні ініціативи нинішнього глави держави Володимира Зеленського і заявив, що вони відповідають ситуації, яка склалася.

Коментар з цього приводу політик дав Telegram-каналу Pavlovsky News (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Леонід Кравчук "Еспресо.TV"

"Я оцінюю його (план. – Ред.) як адекватний нашим можливостям. Я завжди стояв і стою на тому, що не можна ставити завдання, для яких немає підгрунтя, умов, до виконання яких нація не готова. Тому цей план адекватний ситуації та народу українському, українській політиці та владі", – сказав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Юрій Бутусов присоромив президента Володимира Зеленського за мовчання про обстріл на Донбасі та загостренні ситуації на фронті в цілому.

Він висловив думку, що Зеленський словами про провокації заспокоює себе і боїться зізнатися, що його стратегія "примирення" з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася.

Нагадаємо, 10 березня по військовій вантажівці одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски. В результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять зазнали поранень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал