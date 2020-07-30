Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу
Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
Про це Кравчук сказав у відеозверненні, яке оприлюднив Офіс президента України.
"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду робити це до останнього подиху. Ось чому я і погодився", – сказав Кравчук.
Крім того, політик оцінив діяльність глави держави Володимира Зеленського для встановлення миру на Донбасі. На його думку, президент "реанімував нормандську четвірку та і не боїться приймати непопулярні рішення.
Нагадаємо, що 28 липня другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі. ЗМІ писали, що Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ через свій похилий вік.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію в ТКГ Донбасом може очолити перший президент України Леонід Кравчук.
Пізніше Кравчук відповів на слова Зеленського про можливість очолити українську делегацію в ТКГ. Також спікер Верховної Ради Дмирий Разумков оцінив кандидатуру Кравчука в ТКГ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В 2014 році в столиці Білорусі представники України, Росії та ОБСЄ підписали Мінський протокол про припинення вогню на Донбасі і створили Тристоронню групу з врегулювання конфлікту на сході України.
23 червня 2014 року Кучма увійшов до її складу в якості представника від України. Він представляв Україну в ТКГ чотири роки.
2 жовтня 2018 року Кучма офіційно пішов з цієї посади, його замінив Руслан Демченко.
Вдруге Кучма став на чолі української делегації в ТКГ в Мінську 3 червня 2019 року за ініціативою Зеленського.
22 липня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня.
Режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Втім, російські окупаційні війська відразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ВСУ на Донбасі.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, нібито Росія не є стороною у війні на Донбасі, а тому не повинна ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що в разі порушення домовленостей українські військові " будуть готові дати належну відсіч противнику".