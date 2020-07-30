Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу

Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Про це Кравчук сказав у відеозверненні, яке оприлюднив Офіс президента України.

"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду робити це до останнього подиху. Ось чому я і погодився", – сказав Кравчук.

Крім того, політик оцінив діяльність глави держави Володимира Зеленського для встановлення миру на Донбасі. На його думку, президент "реанімував нормандську четвірку та і не боїться приймати непопулярні рішення.

Нагадаємо, що 28 липня другий президент України Леонід Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ в Мінську з питань врегулювання ситуації на Донбасі. ЗМІ писали, що Кучма склав свої повноваження глави делегації України в ТКГ через свій похилий вік.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію в ТКГ Донбасом може очолити перший президент України Леонід Кравчук.

Пізніше Кравчук відповів на слова Зеленського про можливість очолити українську делегацію в ТКГ. Також спікер Верховної Ради Дмирий Разумков оцінив кандидатуру Кравчука в ТКГ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: