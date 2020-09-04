Кравчук: після 26-річної диктатури змістити Лукашенка мирно не вийде

Після 26 років президентства Олександра Лукашенка "змістити диктатора" в Білорусі мирним шляхом буде дуже складно.

Таку заяву на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня зробив перший президент України, глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кравчук зазначив, що весь світ стежить за ситуацією в Білорусі. "Я з досвіду скажу так: 26 років влади Лукашенка зробили його таким, що у нього кожна пора тіла і мізків – це влада. Він поза владою себе не бачить", – сказав політик.

Він також розповів про "дуже цікаву деталь" у протестах. "Ті люди, які вийшли на протести – вони виховані Лукашенком", – зазначив Кравчук.

"Я скажу вам відверто, місяць-два тому я не думав, що може вийти молодь Білорусі (передусім молодь, кажуть, не тільки молодь вийшла, але і люди старшого віку), що вони вийдуть і скажуть "ні диктатурі, ні антидемократії" , – продовжив перший президент.

Він наголосив, що це свідчить про те, що кожна сучасна держава не може жити поза демократичним процесом.

На думку політика, мирні протести в Білорусі можуть прийняти й інші форми.

"Лукашенко так просто владу не віддасть. Тому я не думаю, що мирний процес, який почався, він завершиться мирно. Я не знаю, які форми він прийме, не хотілося б крові, "майданів"... Але, на жаль, революції проходять мирно дуже рідко", – додав Кравчук.

"Після 26-річної диктатури змістити диктатора буде дуже і дуже складно", – наголосив він.

Пропонуємо подивитися трансляцію прямого ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександра Лукашенка, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, внесли в базу українського волонтерського проєкту "Миротворець".

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