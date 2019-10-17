"Розпустити!" Кравчук жорстко висловився про терористів "Л/ДНР"

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що вимога України розпустити терористичні "Л/ДНР" є цілком законною.

"Говорити про те, що це якась особлива вимога України, я не можу. Це норма, визначена міжнародним законодавством", – сказав він у інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи останні заяви за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Перший президент нагадав, що "ДНР" і "ЛНР" "створені всупереч міжнародним нормам, міжнародним документам, які діють для всієї світової спільноти. А якщо ця ситуація суперечить міжнародному праву, вона не має перспективи на існування".

Леонід Кравчук підтримав ліквідацію ОРДЛО

"Тому ми вимагаємо. Але та сторона часто нас не чує. Не чує Росія, бо не хоче чути. А ті формування, які створені там попри міжнародне право, просто не звертають на це уваги, ігнорують ситуацію. В усьому", – констатував Кравчук.

У цьому контексті він навів приклад порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші на Донбасі. "Одна з умов для розведення військ – це 7 днів тиші. Але ніхто з того боку цих 7 днів не дотримується, і щоразу ми все починаємо спочатку", – сказав перший президент.

Нагадаємо, прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook озвучила основні вимоги України у контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!