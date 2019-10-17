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17 жовтня • оновлено в 11:29
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"Розпустити!" Кравчук жорстко висловився про терористів "Л/ДНР"

1.9т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що вимога України розпустити терористичні "Л/ДНР" є цілком законною.

"Говорити про те, що це якась особлива вимога України, я не можу. Це норма, визначена міжнародним законодавством", – сказав він у інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи останні заяви за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Перший президент нагадав, що "ДНР" і "ЛНР" "створені всупереч міжнародним нормам, міжнародним документам, які діють для всієї світової спільноти. А якщо ця ситуація суперечить міжнародному праву, вона не має перспективи на існування".

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"Тому ми вимагаємо. Але та сторона часто нас не чує. Не чує Росія, бо не хоче чути. А ті формування, які створені там попри міжнародне право, просто не звертають на це уваги, ігнорують ситуацію. В усьому", – констатував Кравчук.

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У цьому контексті він навів приклад порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші на Донбасі. "Одна з умов для розведення військ – це 7 днів тиші. Але ніхто з того боку цих 7 днів не дотримується, і щоразу ми все починаємо спочатку", – сказав перший президент.

Нагадаємо, прессекретарка Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму Facebook озвучила основні вимоги України у контексті виконання політичної частини Мінських домовленостей, серед яких – розпуск "Л/ДНР" і вихід тимчасово окупованих територій з рублевої зони.

Як писав OBOZREVATEL, Тристороння контактна група з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у вівторок, 15 жовтня, не змогла домовитися про розведення військ і обмін полоненими.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ОРДЛО
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А гос переворот в Украине, это тоже определенно международным законодательством??? А гражданская война в Украине, это тоже определенно международным законодательством???
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
А свержение законной власти в 14г. по каким международным нормам прошло??????))))))))
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руденко евгений
руденко евгений
Garmonov Aleksandr, успокойся, меньше пафоса. В 14-м президент Украины сбежал, испугавшись созданной им же ситуации. В тот раз в него даже яйцо никто не бросил. Все остальные органы власти продолжали работу, и пришлось назначить выборы нового президента, раз старый - серло. Он же сейчас сам заявляет, что кинули, как лоха.
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руденко евгений
руденко евгений
Это же не всё интервью, и Кравчук не так прост, как его тут преподнесли...
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