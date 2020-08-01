Кравчук озвучив свої кроки в ТКГ: перший – "наступальний"

Перший президент України Леонід Кравчук озвучив свої перші кроки в складі Тристоронньої контактнії групи щодо Донбасу, які він має намір зробити.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Кравчук, який очолив українську делегацію у ТКГ, заявив, що перш за все йдеться про створення фонду відновлення і вільної економічної зони.

"Перший крок – наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом – більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують", – зазначив він.

Кравчук пояснив, що, виходячи з цього, Україна має право ставити питання про створення спеціального фонду для відновлення Донбасу.

Щодо вільної економічної зони на Донбасі, перший президент уточнив, що її потрібно створити не тільки на підконтрольних територіях.

"Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити – не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", – підкреслив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.