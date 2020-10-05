Кравчук озвучив критерії для кандидата на заміну Фокіна в ТКГ
Під час вибору кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі варто звертати увагу як на його політичну позицію, так і на професіоналізм.
Зокрема, людина має бути глибоко зануреною у ситуацію і не імпровізувати у своїх висловлюваннях. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава делегації Леонід Кравчук, коментуючи серед іншого відставку свого першого заступника Вітольда Фокіна.
Насамперед він зазначив, що з відстороненням від посади політика, який відзначився низкою скандальних заяв щодо окупованих РФ територій України, робота в делегації не зупинилася.
"Вітольд Павлович обіймав посаду мінімальний термін, і до цього не було такої посади, делегація працювала. Тож це не означає, що із залишенням її Фокіним, у нас будуть великі прогалини в наших можливостях", – сказав Кравчук.
Він підкреслив, що його новий заступник не обов’язково повинен бути родом із Донбасу, але водночас добре орієнтуватися в ситуації, яка склалася довкола регіону.
"Важлива політична позиція і професіоналізм. Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала її і не поспішала з висновками або оцінками", – назвав Кравчук головний критерій для вибору претендента на заміну Фокіна.
Він також наголосив, що нині в країні все сприймається дуже гостро, тож поспішати з вибором нового заступника не будуть.
"Смерть – це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", – додав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Фокін відзначився низкою скандальних заяв щодо Донбасу. Зокрема, він заявив, що війна на Донбасі почалася через мовне питання, закликав Україну піти на нові поступки перед РФ під час переговорів.
Фокін також послідовно відстоює позицію необхідності проголошення всеосяжної амністії для бойовиків ОРДЛО і неодноразово заявляв про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а не тільки окремим районам Донецької і Луганської областей, які зараз перебувають під російською окупацією.
Крім того, Фокін сказав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.
Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади проголосував за ініціювання постанови про звернення парламенту до президента з вимогою звільнити Фокіна.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав відсторонити Фокіна від переговорів щодо Донбасу.
Незабаром відреагував і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Фокін не винен у договорах, які раніше підписувала Україна, але зазначив, що заяви першого прем'єра не виправдовують його.
Також розгорівся новий скандал довкола Вітольда Фокіна, який заявив, що нібито не бачить війни між Україною і Росією.
30 вересня президент Володимир Зеленський вирішив усунути Фокіна від переговорів у межах Тристоронньої контактної групи.
Глава держави зазначив, що в ОПУ "неприємно вражені" особистими оцінками і коментарями політика.