Кравчук озвучив критерії для кандидата на заміну Фокіна в ТКГ

Під час вибору кандидата в українську делегацію Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання ситуації на Донбасі варто звертати увагу як на його політичну позицію, так і на професіоналізм.

Зокрема, людина має бути глибоко зануреною у ситуацію і не імпровізувати у своїх висловлюваннях. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава делегації Леонід Кравчук, коментуючи серед іншого відставку свого першого заступника Вітольда Фокіна.

Насамперед він зазначив, що з відстороненням від посади політика, який відзначився низкою скандальних заяв щодо окупованих РФ територій України, робота в делегації не зупинилася.

"Вітольд Павлович обіймав посаду мінімальний термін, і до цього не було такої посади, делегація працювала. Тож це не означає, що із залишенням її Фокіним, у нас будуть великі прогалини в наших можливостях", – сказав Кравчук.

Він підкреслив, що його новий заступник не обов’язково повинен бути родом із Донбасу, але водночас добре орієнтуватися в ситуації, яка склалася довкола регіону.

"Важлива політична позиція і професіоналізм. Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала її і не поспішала з висновками або оцінками", – назвав Кравчук головний критерій для вибору претендента на заміну Фокіна.

Він також наголосив, що нині в країні все сприймається дуже гостро, тож поспішати з вибором нового заступника не будуть.

"Смерть – це найстрашніше, що можна уявити. І люди реагують на це дуже гостро. Тому ми будемо дивитися з усіх сторін", – додав Кравчук.

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