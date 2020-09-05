Кравчук оцінив заяву Пушиліна і озвучив мету термінового засідання ТКГ

На екстреному засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи потрібно ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі має бути найважливішим для всіх сторін.

Про це сказав глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", зазначивши, що заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна – бажання загострити ситуацію на Донбасі.

"У цьому році нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягненням для всіх в Україні – як на вільній території, так і на окупованій", – заявив Кравчук.

"І це зрозуміло для кожного – в тому числі для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ поблизу лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.

Він погрожував відкрити вогонь по захисниках України, проте в штабі ООС спростували його брехню, зазначивши, що українські позиції по всій лінії фронту нікуди не зсувалися.