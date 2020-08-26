Кравчук оцінив закриту зустріч у ВРУ щодо виборів на Донбасі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявив, що задоволений зустріччю з депутатами, на якій обговорювався його лист про проведення виборів в ОРДЛО.

Закриту бесіду з представниками парламентського Комітету з питань організації державної влади, яка відбулася 26 серпня, він назвав не абстрактною. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Конструктивна зустріч. Дуже глибоко депутати проаналізували ситуацію і розглянули моє звернення з усіх боків. Але потрібно було знайти шлях вирішення цього питання", – зазначив політик.

Він підкреслив, що вибори на Донбасі обов'язково відбудуться, але тільки тоді, коли для цього буде створено відповідні умови.

За словами Кравчука, тепер робоча група повинна буде вивчити і підготувати пропозиції, які дозволять Україні виконувати міжнародні домовленості в частині надання жителям Донбасу можливості голосувати на місцевих виборах. Йдеться про новий закон, який може забезпечити проведення виборів на дипломатичних засадах.

"Там, де буде можливість організувати вибори, їх буде проведено", – сказав він.

Також перший президент зазначив, що визначеність у цьому питанні можлива після створення робочої групи, яка може з'явитися вже завтра.

"На цьому етапі говорити, що вже вирішено це питання, я і не сподівався. Адже це просто зробити. Але головне, що домовилися про дорогу вперед – не блокувати питань, які потрібно вирішити", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України 26 серпня зібрали засідання комітету з питань організації державної влади за участю глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. Нардепи від "Слуги народу" поділилися подробицями бесіди.

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