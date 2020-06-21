Кравчук оцінив загрозу Росії для незалежності Білорусі
Кравчук вважає, що неможливо передбачити поведінку Росії щодо Білорусі
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що нині не можна оцінити серйозність загрози для незалежності Білорусі з боку Росії.
Зокрема, у такий складний для сусідньої країни період під час президентської виборчої кампанії. Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Складно передбачити поведінку Росії. Я знаю це з досвіду України. Ми постійно наголошуємо на тому, що ніхто не може передбачити поведінку РФ", – пояснив політик.
На його думку, це через те, що Росія ніколи не дотримувалася міжнародних принципів. Крім цього, в цій країні вважають, що тільки вони йдуть правильним шляхом, а всі інші, враховуючи Європу та США, заважають їм.
"Тому поведінка Путіна та його кремлівського оточення може бути просто несподіваною, зокрема, щодо Білорусі", – підкреслив перший президент.
Він нагадав, що українці теж не сподівалися, що Росія анексує Крим і розпочне агресію на Донбасі: "ніхто не очікував цього, але одного дня все почалося".
"Є загроза з боку Росії, доки там існує не демократичний уряд, доки там будуть управляти люди, які мають намір змінити світовий порядок, впливати на всі процеси, що відбуваються не лише в Європі, а й у світі", – резюмував Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку, якщо він вчинить демократично у вирішенні протестної ситуації в країні напередодні виборів, то взагалі втратить державу. Водночас його самого громадяни "проклянуть".