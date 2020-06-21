Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що нині не можна оцінити серйозність загрози для незалежності Білорусі з боку Росії.

Зокрема, у такий складний для сусідньої країни період під час президентської виборчої кампанії. Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Складно передбачити поведінку Росії. Я знаю це з досвіду України. Ми постійно наголошуємо на тому, що ніхто не може передбачити поведінку РФ", – пояснив політик.

На його думку, це через те, що Росія ніколи не дотримувалася міжнародних принципів. Крім цього, в цій країні вважають, що тільки вони йдуть правильним шляхом, а всі інші, враховуючи Європу та США, заважають їм.

"Тому поведінка Путіна та його кремлівського оточення може бути просто несподіваною, зокрема, щодо Білорусі", – підкреслив перший президент.

Він нагадав, що українці теж не сподівалися, що Росія анексує Крим і розпочне агресію на Донбасі: "ніхто не очікував цього, але одного дня все почалося".

"Є загроза з боку Росії, доки там існує не демократичний уряд, доки там будуть управляти люди, які мають намір змінити світовий порядок, впливати на всі процеси, що відбуваються не лише в Європі, а й у світі", – резюмував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку, якщо він вчинить демократично у вирішенні протестної ситуації в країні напередодні виборів, то взагалі втратить державу. Водночас його самого громадяни "проклянуть".