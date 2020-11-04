Кравчук оцінив Трампа і Байдена з погляду користі для України

З точки зору вирішення проблеми російської агресії проти України не має значення, хто саме – Дональд Трамп чи Джо Байден – стане президентом США.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. "Я переконаний, що США не можуть бути байдужими до України", – сказав він.

"Демократична система в Сполучених Штатах, яка складається з багатьох чинників, настільки відпрацьована, співіснування двох основних партій настільки взаємно відпрацьовано, що фактично не має великого значення, хто буде президентом", – сказав Кравчук.

На його думку, зважаючи на провідну роль США у світі, ця держава не може стояти осторонь проблем України. "Вони будуть діяти адекватно своїй стратегії, своїй зовнішній політиці, незалежно від того, хто буде президент", – наголосив він.

Перший президент додав, що так само не має значення прізвище глави США з точки зору його залучення до "нормандського" чи можливого "будапештського" форматів переговорів щодо Донбасу.

"З адміністрацією Трампа ми працювали, в нас були нормальні відносини, наскільки я розумію і бачу, як це можливо в таких ситуаціях, тому що Україна для США не була ключовою країною в глобальному світі. Мабуть, і не буде ключовою у найближчий період, поки ми самі не станемо ключовою державою", – зазначив Кравчук.

Він також поділився прогнозами щодо результатів президентських виборів у США, що відбулися 3 листопада. "У мене відчуття, що може перемогти Трамп. Таке враження, що у Трампа є невеличка перевага", – сказав перший президент України.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов припустив, що політика США щодо України за президента Трампа і президента Байдена не зазнає істотних змін.