Кравчук окреслив формат переговорів з Росією щодо Донбасу

Щоб зупинити війну на Донбасі, Росію необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

Про це заявив у інтерв'ю Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук, запропонувавши тристоронній формат такого вирішення конфлікту.

"Троє учасників мають бути визначені. Перший - Україна, як нація, яка страждає і чиї громадяни вмирають від агресії. Другий - західна цивілізація, її тиск є, але його треба подвоїти. Третій - Росія. Треба посадити Росію за стіл переговорів і змусити підписати історичні документи. Якщо взяти ці три питання в комплексі, увімкнути всі важелі - думаю, війну можна зупинити", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук виступив за прямі переговори президентів України Петра Порошенка і РФ Володимира Путіна.

При цьому перший президент також пропонував залучити до переговорів Польщу, Великобританію і США.