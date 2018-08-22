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Кравчук окреслив формат переговорів з Росією щодо Донбасу

1.7тЧитати новину російською

Щоб зупинити війну на Донбасі, Росію необхідно змусити сісти за стіл переговорів.

Про це заявив у інтерв'ю Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук, запропонувавши тристоронній формат такого вирішення конфлікту.

"Троє учасників мають бути визначені. Перший - Україна, як нація, яка страждає і чиї громадяни вмирають від агресії. Другий - західна цивілізація, її тиск є, але його треба подвоїти. Третій - Росія. Треба посадити Росію за стіл переговорів і змусити підписати історичні документи. Якщо взяти ці три питання в комплексі, увімкнути всі важелі - думаю, війну можна зупинити", - сказав Кравчук.

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Нагадаємо, раніше Кравчук виступив за прямі переговори президентів України Петра Порошенка і РФ Володимира Путіна.

При цьому перший президент також пропонував залучити до переговорів Польщу, Великобританію і США.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Ну Россия и США за столом переговоров - это нормально, есть что обсуждать. Но кто же свинью за стол пустит, то есть украину. Кого интересует мнение трусливых нищих попрошаек. Их горькая доля исполнять, то что им прикажут.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, твое педерастическое мокшано-ордынское племя недоговороспособно, свинособака, вы годитесь только ишаков вашими губенями баловать, этим и займись, жтвотное)))
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Mikgzr Mikgz
Mikgzr Mikgz
Сколько ж идиотов на украйне... Чтобы прекратить войну, нужно реально пороху угомонить своих отморозков и сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Mikgzr Mikgz, нас мнение свинособак об Украине не интересует, нацистская рожа ордила, конченная часть населения которого решила, что будет диктовать всему народу Украины как то гитлер придумал - на основании того, что они почувствовали себя сверхчеловеками после того, как им путя ввел
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
этот приспособленец и трус не знает даже, что представляет собой как нация народ Украины и чем этот народ определяется. Но оно лезет жизнью этого народа рулить по своему произволу, как и ему подобные негодяи. Вы с ума сошли, раз даете слово этим вырожденцам и живете с оглядкой на них. Пока вы не не начнете спрашивать тех, кто от вашего имени раскрывает свою пасть на предмет того, что оно знает о вас и каким с вами общим делом занимается до тех пор и не будет в Украине ни порядка, ни условий для нормальной жизни.
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