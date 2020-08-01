Кравчук: ніколи не підпишу документ, який зашкодить Україні

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише жодного документу, який зашкодить державі.

"Я буду говорити з ким завгодно, але я ніколи не підпишу документ, який зашкодить Україні", – сказав Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ті ультра-патріоти, які мене критикують, що я з кимось говорю, вже підписали Мінські домовленості, де ми до сьогоднішнього дня не можемо зайняти точну і ясну позицію. Адже вони підписали, що спочатку вибори, а потім кордон, що всі закони, які будуть прийматися Верховною Радою, узгоджувати з "ДНР/ЛНР", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.