Кравчук неоднозначно висловився про події в Білорусі

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Олександр Лукашенко не сам прийшов до влади в Білорусі – його обрав народ. І хоча білоруси говорять про порушення на виборах, український політик нібито про це нічого не знає.

Так про ситуацію в сусідній країні він висловився в інтерв'ю пропагандистського росЗМІ "RT на русском". Водночас підкреслив, що є посадовою особою, і розуміє, що будь-які сказані ним оцінки може бути використано для звинувачення його у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

"Тому я скажу так: білоруський народ – мудрий. Він показав і вчора, і сьогодні показує, що прагне до порядку, демократії та свободи, і що він цього доб'ється сам, своїми силами та можливостями. І нікому – ні Росії, ні Україні, ні будь-якій державі – втручатися в це не можна", – сказав Кравчук.

Глава української сторони на переговорах щодо Донбасу в Мінську підкреслив, що і Україна, і сам він повинні вести свою роботу так, щоб поважати білоруський народ, "нічого не змінюючи". Кравчук висловив надію, що відносини України та Білорусі не зміняться, а будуть у руслі принципів і норм міжнародного права.

Водночас на питання російських пропагандистів про те, чи вважає він вибори в Білорусі 9 серпня демократичними, політик заявив, що не може судити про це, тому що "не був там".

"Лукашенко не сам прийшов до влади. Його обрав білоруський народ. Вони кажуть, що там були порушення. Я цього не знаю... Слухаю засоби масової інформації. Одні кажуть так, інші по-іншому. Я не брав участі там, не був спостерігачем. Тому не можу оцінювати", – висловив свою позицію Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європейського Союзу вирішили не визнавати результати президентських виборів у Білорусі, на яких нібито вже вшосте переміг Олександр Лукашенко. Пізніше думку підтримали Великобританія і Канада, а Україна досі офіційно зі своєю позицією не визначилася.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!