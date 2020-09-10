Кравчук не вважає, що скасування інспекції позицій ЗСУ – це зрив Мінських угод

Юрій Сергієнко Політика 23:58, 10.09.2020 Оновлено: 00:09, 11.09.2020

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зрив інспекції позицій ЗСУ в районі селища Шуми не означає скасування Мінських угод.

В ефірі телеканалу "Україна 24" 10 вересня перший президент України сказав, що Київ попросив ОБСЄ провести найближчим часом засідання спеціальної групи з безпеки.

Він додав, що відповідний лист відіслано координаторці ОБСЄ Хайді Грау.

"Я не думаю, що сьогоднішній зрив тих домовленостей, які були вчора, біля населеного пункту Шуми, це відразу вже є зривом Мінських угод", – сказав Кравчук.

Також він нагадав, що Росія вимагала проінспектувати кілька нових точок і підписання протоколів, які не передбачені Мінськими угодами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, призначено спільну інспекцію ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.

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