Кравчук не в тому віці, щоб оперативно і ефективно працювати, – учасник переговорної групи по Донбасу

Перший український президент 86-річний Леонід Кравчук не зможе ефективно і оперативно працювати на посаді керівника української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу через свій вік.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав представник окремих районів Донецької та Луганської областей в ТКГ український журналіст Сергій Гармаш. За його словами, швидше за все, Кравчук буде присутній в групі тільки в якості статусного учасника.

"Давайте говорити відверто – Кравчук не в такому віці, щоб оперативно і ефективно працювати, як це зараз робить Резніков (Олексій Резніков, перший заступник керівника ТГК. – ред). Фактично він і керував делегацією ще при Кучмі. Призначення Кравчука не сильно вплине на політику контактної групи", – уточнив Гармаш.

За його словами, колишній керівник ТГК і президент України, Леонід Кучма, дійсно міг піти через досягнення "критичного віку". Йому 2 серпня виповниться 82 роки.

"Кучма – у віці, йому важко літати в Мінськ, особливо в зв'язку з погрозами коронавірусу. За час мого перебування в ТКГ я не бачив його жодного разу. Він давно самоусунувся від процесу, і я б не пов'язував його відставку з якимись подіями по перемир'ю. Але для росіян дійсно важливо, щоб Україну представляв статусний учасник, так що вони цілком могли вимагати цього від України", – підсумував Гармаш.

Більше про перестановки в ТКГ читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі по Донбасу.