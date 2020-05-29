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29 травня • оновлено в 20:06
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Кравчук назвав Януковича найнещаснішим президентом

5.8т
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Перший президент України Леонід Кучма припустив, що найбільш нещасним главою держави був Віктор Янукович, який втік до РФ.

Про це політик сказав в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман. Водночас підкреслив, що найщасливіші люди – це ті, які не у владі, проте така гіпотеза не стосується Януковича.

"Я про нього не говорю. Тому що він втік із України. Він по-своєму, напевно, щасливий в своєму особистому житті, але в політичному – нещасний", – зазначив Кравчук.

Кравчук і Янукович

Кравчук і Янукович

На думку першого президента країни, Янукович міг би бути трохи кращим прем'єр-міністром, якби над ним "був постійний контроль". Ще він вважає, що того не можна було відпускати з України.

"Він дуже розумів широко, всеосяжно, безконтрольно свої повноваження. А прем'єра можна було б зупинити. Верховна Рада, сам президент і так далі. А президента – вже важко. Тому обиратися президентом йому не треба було. Не знаю скільки, але він би якусь користь Україні приніс. І до такого плачевного стану... Він би був в Україні. Так, із нього могли б щось питати, аналізувати, але тікати б йому не довелося", – поділився думкою Кравчук.

Політик підкреслив, що, напевно, серед українських президентів немає такого, який аж надто був би обділений щастям, але все ж "найнещаснішим у цьому випадку є Янукович".

"Через те, що ми вже говорили. Всі інші десь щасливі, десь нещасні, щось у них виходить, щось вони можуть, а щось ні. Ось у мене ні... Не тому, що вік. У мене немає владних амбіцій", – зізнався Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що главі Росії Володимиру Путіну, очевидно, дуже подобається смерть людей. І якщо це дійсно так, то він би порадив йому поміняти свої погляди або піти з посади.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Леонід Кравчук Віктор Янукович
Місце
Україна
Теги
політика президент
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