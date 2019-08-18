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Кравчук назвав "унікальний" підсумок 100 днів Зеленського

13.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у перші 100 днів на посаді, які спливають 28 серпня, опинився в унікальній ситуації, яка відрізняє його від попередників.

Таку думку в інтерв'ю ObozTV висловив перший президент України Леонід Кравчук. За його словами, Зеленський на початку своєї каденції фактично був позбавлений реальної влади.

"100 днів Зеленського і 100 днів попередніх президентів зовсім відрізняються один від одного. 100 днів Зеленського – без свого парламенту, уряду, без своїх керівників силових структур. Таких "без" багато", – зазначив Кравчук.

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На його думку, "шостий президент Зеленський єдиний потрапив у ситуацію, коли стара влада не допомагає, а навпаки – створює труднощі".

Колишній глава держави нагадав, що Верховна Рада "не прийняла фактично жоден документ, який вносив президент Зеленський".

"Ситуація для Зеленського унікальна – по суті, влада не його, а народ йому довірив. Такої ситуації я не пам'ятаю за роки незалежності", – додав Кравчук.

При цьому він уточнив, що ситуація для нинішнього глави держави кардинально зміниться після початку роботи нового парламенту і призначення Кабінету міністрів.

Кравчук назвав "унікальний" підсумок 100 днів Зеленського

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді президента України Володимира Зеленського намітили істотні перестановки в майбутньому Кабміні і вирішили об'єднати одразу кілька відомств.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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Леонід Кравчук Володимир Зеленський
Місце
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Voytkevich Vladimir
Voytkevich Vladimir
Не убедил, Макарыч...(
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