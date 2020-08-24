Кравчук назвав умову для завершення переговорів по Донбасу в Мінську

Переговори щодо Донбасу можуть бути перенесені з Білорусі в іншу країну в тому випадку, якщо Росія введе туди війська.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук в інтерв'ю "Гордону", яке було опубліковане в понеділок, 24 серпня.

"Якщо буде військова допомога [від Росії], то це вже не держава, а окупована територія. Тому там нам робити нічого", – сказав перший президент.

За його словами, при такому розвитку подій переговори потрібно переносити в одну з нейтральних держав. Як приклад він назвав Швейцарію, Швецію та Фінляндію.

Кравчук підкреслив, що для зміни переговорного майданчику знадобиться згода всіх сторін, в тому числі ОБСЄ і Росії. Він нагадав, що зараз засідання ТКГ проходять в відеоформаті через пандемію COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав завершення війна на Донбасі головним завданням на наступний рік, до 30-ї річниці Дня Незалежності.

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