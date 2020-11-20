Кравчук назвав умову для наступної зустрічі лідерів 'нормандської четвірки'

Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.

До того ж, за його словами, проведення переговорів хоч і було заплановано на вищому рівні, але воно впирається в одне: чи виконала наша країна попередні домовленості, досягнуті ще в Парижі у 2019-му. Про це політик розповів в інтерв'ю hromadske.

"Наше завдання в Україні – зробити все, щоб виконати ті установки, які були там окреслені. Виступаючи на відеоконференції, я говорив: рішення, які ухвалювалися тоді в Парижі в тому форматі, 9 грудня, схвалив і президент Росії Путін. Тому якщо хтось не виконує, або РФ, або ОРДЛО, а це і є підопічні останньої, то вони блокують той документ, який схвалив і Путін", – висловив переконання Кравчук.

Він зазначив, що сьогодні Україна повинна не розмірковувати, буде чи не буде зустріч у "нормандському форматі". Оскільки, підкреслив політик, вирішує таке не ТКГ або хтось один у країні – це спільна робота. Водночас українська делегація повинна і буде діяти так, щоб виконувати ті рішення, які були ухвалені в Парижі.

"І це буде головним під час вирішення питання, бути чи не бути наступній зустрічі. У такій зустрічі зацікавлена наша країна, про цю зустріч не раз нагадував і президент України. Ми бачимо, що нам треба рухатися вперед. А зустріч для чого – щоб проаналізувати зроблене і незроблене, і розставити акценти – що заважає. Ось, що заважає, можна прибрати, щоб рухатися вперед", – підсумував Кравчук.

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