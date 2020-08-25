Кравчук назвав справжню мету Росії

Влада Росії навряд чи ставить перед собою завдання створити з країни другу версію СРСР, але водночас, ймовірно, замислюються над "відновленням імперії".

Таке припущення висловив перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук. Думкою, відповідаючи на запитання про це журналіста, він поділився в інтерв'ю "Сьогодні".

"Якщо слухати їхню політику, навіть аналізувати їхню нову Конституцію, то в них завдання глобальне – відновлення імперії. Думаю, це нереально", – сказав політик.

За його словами, це швидше мрія, яка не має під собою ніяких матеріально-духовних підстав. Водночас, якщо хтось у РФ і захотів би її реалізувати, це стало б величезною помилкою, яка призведе до дуже серйозних наслідків.

Кравчук підкреслив, що не називатиме, що саме спричинять за собою такі дії, адже його згодом можуть звинуватити у втручанні у внутрішні справи країни-агресора.

"До серйозних і величезних військовим, територіальних, матеріальних наслідків, які навіть важко передбачити. Однак таке завдання ставиться. Чому? Тому що кожен росіянин живе величчю Росії", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну і Грузію об'єднує те, що Росія дивиться на них як на невід'ємну частину своєї "імперії" і не має наміру відмовлятися від неї. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Грузії і колишній кандидат у президенти Григол Вашадзе.