Кравчук назвав передумову зустрічі Зеленського і Путіна

"План спільних кроків" щодо досягнення миру на Донбасі, який українська делегація презентувала в Тристоронній контактній групі, може стати передумовою зустрічі лідера України Володимира Зеленського із главою Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив перший президент незалежної України, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Думками щодо цього він поділився в інтерв’ю ТСН.

"Серед іншого, це є передумовою. А сам план має ширше, глобальне для нас завдання – забезпечення досягнення миру на Донбасі. Однак в цьому переліку завдань, які вирішуватимуться дорогою до такої великої мети, звичайно, – провести зустріч на найвищому рівні у Берліні", – пояснив політик, коментуючи можливість переговорів між українським і російським президентами.

Він нагадав про засідання радників лідерів "нормандської четвірки", яке було заплановано на 13 листопада у форматі відеоконференції. Там, припустив Кравчук, може остаточно вирішитися питання проведення зазначеної зустрічі на найвищому рівні цього року.

"Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до того, щоб ця зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор – Росія. Чи захоче вона в підтримати цю ідеологію? Думаю, настав час захотіти", – висловив сподівання глава делегації України в ТКГ.

На його думку, нині в РФ не надто "блискуче" становище, за якого вона могла б ще диктувати багатьом, зокрема й Україні, свої умови, а також не йти на будь-які поступки.

Говорячи про можливу підтримку Україні з боку міжнародної спільноти, Кравчук вказав на президентські вибори в США. Він нагадав: спілкуючись із європейськими лідерами, новообраний американський президент Джо Байден "серед гарячих точок двічі назвав Україну". Це, на думку політика, добрий знак для нашої держави.

"Я такого не пам'ятаю за час, принаймні, свого перебування у владі… Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що саме обговорюватимуть на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" 13 листопада.