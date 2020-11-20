Кравчук назвав основні кроки України для досягнення миру на Донбасі
Для досягнення миру на сході України Верховна Рада найближчим часом повинна ухвалити три основні закони.
Як заявив в інтерв'ю hromadske глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, йдеться про закони про демілітаризацію ОРДЛО, амністію і вибори.
"Їх обов'язково треба ухвалити, щоб почати цей важливий рух вперед", – зазначив він.
За словами Кравчука, не можна говорити про вибори, коли на Донбасі перебувають незаконні військові формування.
"Припустимо, вибори раптом призначили в такому форматі, як хочуть Росія і ОРДЛО – спочатку вибори, а потім кордон. Запрошують на вибори спостерігачів... Спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які спостерігатимуть? Ну як ми можемо сказати "можемо", коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО", – підкреслив глава делегації.
Він вважає, що формула "спочатку вибори, потім кордон" – нереальна.
"Ми спочатку підготуємо умови – це перше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори", – додав Кравчук.
На його думку, мінський переговорний процес має вийти на якісно новий рівень.
"Думаю, і Росії некомфортно в такій ситуації, коли проблему шість років вирішують, а зрушень немає, триває війна, яка коштує жертв, величезних руйнувань, фінансових витрат", – завершив глава української делегації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук заявив, що план з досягнення миру на Донбасі, який українська делегація представила в ТКГ, може стати причиною зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.
Також він підтвердив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.
Крім цього, Кравчук розповів, що Україна підготувала документи на обмін 11 полонених із ОРДЛО.