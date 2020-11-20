Кравчук назвав основні кроки України для досягнення миру на Донбасі

Для досягнення миру на сході України Верховна Рада найближчим часом повинна ухвалити три основні закони.

Як заявив в інтерв'ю hromadske глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, йдеться про закони про демілітаризацію ОРДЛО, амністію і вибори.

"Їх обов'язково треба ухвалити, щоб почати цей важливий рух вперед", – зазначив він.

За словами Кравчука, не можна говорити про вибори, коли на Донбасі перебувають незаконні військові формування.

"Припустимо, вибори раптом призначили в такому форматі, як хочуть Росія і ОРДЛО – спочатку вибори, а потім кордон. Запрошують на вибори спостерігачів... Спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які спостерігатимуть? Ну як ми можемо сказати "можемо", коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО", – підкреслив глава делегації.

Він вважає, що формула "спочатку вибори, потім кордон" – нереальна.

"Ми спочатку підготуємо умови – це перше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори", – додав Кравчук.

На його думку, мінський переговорний процес має вийти на якісно новий рівень.

"Думаю, і Росії некомфортно в такій ситуації, коли проблему шість років вирішують, а зрушень немає, триває війна, яка коштує жертв, величезних руйнувань, фінансових витрат", – завершив глава української делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL: