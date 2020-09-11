Кравчук назвав нові терміни інспектування позицій ЗСУ під Шумами

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив сподівання, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться за кілька днів.

Про це повідомили в ефірі "ТСН. Ранок", наголосивши, що через скасування цієї перевірки та обстріл терористами 10 вересня під загрозою опинилася й зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на 11 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну, просто провокація, ми вважаємо. Тепер ми будемо далі аналізувати, чому це трапилося, з яких причин. Тільки після цього можна буде робити висновок, чи це, скажімо, перенесення. Бо ситуація міняється кожен день. Я не можу говорити, як буде далі. Ми будемо вивчати", – сказав Кравчук.

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