Кравчук назвав нові терміни інспектування позицій ЗСУ під Шумами
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив сподівання, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться за кілька днів.
Про це повідомили в ефірі "ТСН. Ранок", наголосивши, що через скасування цієї перевірки та обстріл терористами 10 вересня під загрозою опинилася й зустріч радників лідерів країн "нормандського формату", яка була запланована на 11 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ну, просто провокація, ми вважаємо. Тепер ми будемо далі аналізувати, чому це трапилося, з яких причин. Тільки після цього можна буде робити висновок, чи це, скажімо, перенесення. Бо ситуація міняється кожен день. Я не можу говорити, як буде далі. Ми будемо вивчати", – сказав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.