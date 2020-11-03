Кравчук назвав можливі альтернативи Мінським угодам

Якщо Україні потрібно буде шукати заміну Мінським угодам, то є кілька альтернатив.

Як заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, зараз використовуються всі можливості "Мінська", але якщо треба буде знайти додаткові формати, то їх шукатимуть.

"Це можуть бути різні формати. Можна, скажімо, використати Будапештський меморандум, можна використати відповідні сили "Великої сімки", можна інші шляхи використати міжнародно-правового характеру, досвід в світі такий є", – зазначив він.

Кравчук підкреслив, що говорить як приватна особа, і це його приватна думка, а рішення прийматиме президент.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив, що на нову зустріч "нормандської четвірки" Україна має намір надати свій план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.