Кравчук назвав крайню дату обміну полоненими "всіх на всіх"

Марина Ліснічук Політика 10:33, 5.11.2020

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" між Києвом та "Л/ДНР" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.

Про це йдеться у "Плані спільних кроків", який Україна підготувала для Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Деталі розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" глава української делегації Леонід Кравчук.

За його словами, насамперед українська сторона в ТКГ вимагає повний і безумовний доступ міжнародних організацій, враховуючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб уже цього місяця.

"Україна хотіла б, щоб це було зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше 15 грудня", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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