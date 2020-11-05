Кравчук назвав крайню дату обміну полоненими "всіх на всіх"
Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" між Києвом та "Л/ДНР" має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року.
Про це йдеться у "Плані спільних кроків", який Україна підготувала для Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Деталі розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" глава української делегації Леонід Кравчук.
За його словами, насамперед українська сторона в ТКГ вимагає повний і безумовний доступ міжнародних організацій, враховуючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб уже цього місяця.
"Україна хотіла б, щоб це було зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх" відбулося не пізніше 15 грудня", – додав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що представники України в ТКГ займаються питаннями звільнення з полону "Л/ДНР" тільки тих, хто воював за Україну або утримуваних за проукраїнську позицію.
Президент Володимир Зеленський подякував очільнику Міжнародного комітету Червоного Хреста Петеру Мауреру за візит до України та попросив його посприяти в отриманні від бойовиків "Л/ДНР" списків для прискорення обміну "всіх на всіх".