Кравчук назвав ініціатора інспектування позицій ЗСУ під Шумами
Здійснення інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі спільно з терористами "ДНР" було ініційоване помічником президента Росії Дмитром Козаком.
Це нюанс розкрив перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", трансляція якої велася на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Саме 9 вересня, як реакція на ці всі події, (на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна знищити позиції ЗСУ під Шумами. – Ред.) відбулося позачергове засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна", – наголосив Кравчук.
"Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди, чи не буде... І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", – додав він, наголосивши, що в України на руках був документ ОБСЄ з підтвердженням безпідставності звинувачень Росії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
Кравчук висловив сподівання, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться за кілька днів.