Кравчук назвав ініціатора інспектування позицій ЗСУ під Шумами

Здійснення інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі спільно з терористами "ДНР" було ініційоване помічником президента Росії Дмитром Козаком.

Це нюанс розкрив перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", трансляція якої велася на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Саме 9 вересня, як реакція на ці всі події, (на погрози ватажка "ДНР" Пушиліна знищити позиції ЗСУ під Шумами. – Ред.) відбулося позачергове засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан Козак, радник президента Росії Володимира Путіна", – наголосив Кравчук.

"Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди, чи не буде... І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", – додав він, наголосивши, що в України на руках був документ ОБСЄ з підтвердженням безпідставності звинувачень Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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