Кравчук назвав головну умову завершення війни на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що війна на Донбасі завершиться, як тільки там припиниться збройна фаза протистояння – окупанти перестануть стріляти.

За його словами, тоді автоматично виникнуть подальші питання – організації життя, виборів і всього, що треба для цього регіону. Про це він розповів в інтерв’ю "Апострофу".

"Бо там уже автоматично відтворити життя таким, як воно було раніше, мабуть, не вдасться. Якісь зміни потрібно буде вносити, якісь корективи, більше свобод, особливостей. Я не кажу про особливий статус, а про особливу форму управління. Треба думати і шукати, але на самому початку треба припинити вогонь", – поділився думками політик.

Він підкреслив, що це важливо, навіть якщо таке припинення вогню вважатимуть замороженим конфліктом. На його переконання, цього слова не потрібно лякатися.

"Головне припинити вогонь і почати вирішувати питання, які там гострі. Але Україна й держави на її боці повинні мати абсолютно ясну програму, щоб це питання було вирішене в інтересах України і з урахуванням позицій країн, які найближче з нами спілкуються", – пояснив Кравчук.

Водночас додав: не варто сподіватися на те, що припинення вогню одразу змінить ситуацію на Донбасі на 180 градусів.

"Там усе зайшло настільки далеко і все настільки складно, що потрібні будуть час, зусилля і великі фінансові та інші ресурси", – підсумував перший президент.

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