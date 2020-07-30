Кравчук назвав головну умову завершення війни на Донбасі
Припинення вогню Кравчук вважає головною умовою закінчення війни на Донбасі.
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що війна на Донбасі завершиться, як тільки там припиниться збройна фаза протистояння – окупанти перестануть стріляти.
За його словами, тоді автоматично виникнуть подальші питання – організації життя, виборів і всього, що треба для цього регіону. Про це він розповів в інтерв’ю "Апострофу".
"Бо там уже автоматично відтворити життя таким, як воно було раніше, мабуть, не вдасться. Якісь зміни потрібно буде вносити, якісь корективи, більше свобод, особливостей. Я не кажу про особливий статус, а про особливу форму управління. Треба думати і шукати, але на самому початку треба припинити вогонь", – поділився думками політик.
Він підкреслив, що це важливо, навіть якщо таке припинення вогню вважатимуть замороженим конфліктом. На його переконання, цього слова не потрібно лякатися.
"Головне припинити вогонь і почати вирішувати питання, які там гострі. Але Україна й держави на її боці повинні мати абсолютно ясну програму, щоб це питання було вирішене в інтересах України і з урахуванням позицій країн, які найближче з нами спілкуються", – пояснив Кравчук.
Водночас додав: не варто сподіватися на те, що припинення вогню одразу змінить ситуацію на Донбасі на 180 градусів.
"Там усе зайшло настільки далеко і все настільки складно, що потрібні будуть час, зусилля і великі фінансові та інші ресурси", – підсумував перший президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський заявив, що українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу замість Кучми може очолити перший президент України Леонід Кравчук.
Він же зі свого боку сказав, що готовий увійти до складу української делегації в ТКГ, однак зазначив, що офіційної пропозиції від чинного гаранта не отримував.