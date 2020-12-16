Кравчук на засіданні ТКГ щодо Донбасу озвучив принципову вимогу до Росії

Глава український делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук зажадав від Росії взяти на себе відповідальність за виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі.

Про це повідомляється в Telegram української делегації в ТКГ за підсумками переговорів у форматі відеоконференції, які відбулися 16 грудня. Йдеться про звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи КПВВ, доступ на окуповані території спостерігачів, а також розведення сил і розмінування.

"Леонід Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію про необхідність виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі", – йдеться в повідомленні.

Кравчук підкреслив, що позиція лідерів країн "нормандського формату" є головним покажчиком і дозволить ефективно працювати в рамках ТКГ.

Таким чином, українська сторона наполягає на реалізації наступних заходів:

безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб,

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України.

Відносно КПВВ "Щастя", українська делегація зауважила, що у Росії не залишилося формальних приводів для його блокування – всі технічні умови (точка розвороту автобусів) для цього будуть виконані Кабінетом міністрів.

Це також підтвердив координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш.

Засідання ТКГ проходило на рівні глав делегацій, проте представник президента Росії Борис Гризлов був відсутній на ньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук пригрозив, що Україні доведеться шукати інші способи вирішення війни на Донбасі через дії Росії. Він заявив про можливий вихід з "гри в хованки" щодо окупованих територій.