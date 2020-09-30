Кравчук на засіданні ТКГ – Гризлову: ми не в СРСР і не під Кремлем

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук різко відповів представнику РФ Борису Гризлову і закликав його не ставити ультиматумів.

Це сталося під час чергового засідання ТКГ, яке проходило в форматі відеоконференції 30 вересня, повідомляється на сайті Офісу президента. Обговорення процедурних питань тривало близько чотирьох годин.

Позиція України

Кравчук спочатку закликав Гризлова не блокувати переговорний процес і зосередитися на вирішенні питань порядку денного. Він підкреслив, що українська сторона готова до конструктивної роботи.

"Сторони мають працювати над реалізацією рішень глав держав нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту, наближаючи мир, до якого так прагнуть люди", – сказав глава української делегації.

Кравчук звернув увагу на необхідність зосередитися на посиленні режиму припинення вогню, звільненні утримуваних осіб та вирішенні проблем, в яких зацікавлені прості люди.

"Не пред'являйте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови!" – сказав він, звертаючись до Гризлова.

Також Кравчук подякував спецпредставниці глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау за зусилля, які організація докладає для досягнення миру і відновлення територіальної цілісності України.

Позиція ОБСЄ і призупинення засідання

Грау була змушена призупинити засідання через те, що російська сторона порушила режим конфіденційності, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до переговорного процесу.

Зазначається, що росіяни вели несанкціонований аудіо- і відеозапис роботи ТКГ.

"Глава російської делегації, зокрема, заявив також про свій намір в односторонньому порядку публікувати аудіо- та відеозаписи переговорів", – розповіло джерело.

Спецпредставниця запропонувала взяти паузу і провести позачергове засідання, щоб домовитися про єдиний кодекс поведінки та інформаційної політики. Українська сторона підтримала цю позицію.

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