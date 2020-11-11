Кравчук: на Донбасі йде реальна точкова війна, там російські війська та зброя

На Донбасі йде реальна точкова війна, називати яку "громадянською" – некоректно, оскільки участь у ній беруть війська РФ і військова техніка країни-агресора.

Про це в інтерв'ю виданню Klymenko Time заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Журналіст попросив першого президента України прокоментувати його ставлення до термінології, оскільки на офіційному державному рівні про війну не говорять. Він також запитав, чи визначився Кравчук для себе, яка саме війна йде на сході країни.

Політик відповів, що "війна не заперечується", але цей момент не акцентується "і не називається часто війною".

"Ми шукаємо назви – гібридна війна, громадянська війна, які сепаратистські організації і т. д. А насправді на Донбасі йде реальна точкова війна", – підкреслив Кравчук.

За його словами, ситуація на сході України не схожа на Першу або Другу світові війни.

"Її просто треба назвати війною. Все повинно називатися категоріями, які відповідають реальному змісту ситуації. Оскільки на Донбасі російські війська і зброя, значить, це не громадянська війна", – пояснив глава делегації в ТКГ.

Він розповів про свій досвід переговорів у Тристоронній контактній групі. Як зазначив Кравчук, представники так званих Л/ДНР повністю орієнтуються на позицію Кремля.

"Можу відверто сказати, без прямої участі російської делегації в ТКГ жодного кроку ОРДЛО не робить. Тому не потрібно ілюзій, треба навчитися дивитися на речі реально", – підсумував перший глава України.

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