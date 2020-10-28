Кравчук: Можливостей домовитися з Росією зараз не бачу

Росія не змінить своєї поведінки в переговорному процесі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі після проведення місцевих виборів в Україні.

Про це в коментарі УНН сказав перший президент, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. За його словами, це випливає із матеріалів, які роздають представники РФ.

"Росія не розблокує переговорний процес. Це точно. От 28 жовтня в нас відеоконференція. Вони не збираються йти на компроміс або на якісь розмови, де можна було б робити поступки назустріч", – запевнив політик.

Він підкреслив, що представники країни-агресора дуже твердо стоять "на якихось незрозумілих позиціях", які й не дають нагоди налагодити переговори.

"Я не бачу, принаймні завтра (28 жовтня. – Ред.) якихось можливостей домовлятися. Але все може бути. Подивимося, як піде розмова", – додав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук заявив, що на засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона чинить тиск на українську сторону.