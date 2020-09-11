"Мінськ" – нездійсненний: Кравчук назвав "єдиний вихід" щодо Донбасу

Мінські угоди неможливо виконати через різні позиції України та Росії в питанні черговості проведення виборів на Донбасі.

Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає "Новое время". Він вважає, що вихід можна знайти в "нормандському" форматі.

"Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані зі зрозумілих причин. А також тому, що коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. [Потрібно] шукати вихід через нормандський формат", – сказав він.

Перший президент України висловив сподівання, що після зустрічі радників глав країн "нормандської четвірки" буде проведено новий саміт за участю глав України, Росії, Франції та Німеччини.

"Я думаю, що на відповідних умовах і під час таких зустрічей це питання потрібно вирішувати. Тільки на такому рівні, іншого [виходу] я не бачу", – заявив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL 11 вересня Леонід Кравчук висловив надію, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться через кілька днів.