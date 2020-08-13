Кравчук категорично висловився щодо виборів на Донбасі за Путіна

Марина Ліснічук Політика 14:18, 13.08.2020 Оновлено: 14:18, 13.08.2020

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу, заявив, що нині не може бути й мови про проведення там виборів.

Зокрема, допоки країною, яка окупувала ці території, керує Володимир Путін. Думкою він поділився в інтерв’ю "Українському радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, глава країни-агресора Росії – це "некерована людина" зі зброєю, і з ним потрібно діяти обережно.

"Які можуть бути вибори, коли там сидить людина, яка нікому не підпорядковується. Хто може гарантувати, що вона не використає зброю?" – обурився Кравчук.

Серед інших причин неможливості проведення виборів в ОРДЛО він назвав і постійну пропаганду кремлівських ЗМІ, яка триває упродовж шести років окупації українських територій Росією. Перший президент також закликав представників влади України свідоміше ставитися до того, що вони говорять про Донбас, зокрема, і про вибори там.

"Можна допускати в розмовах різні варіанти, нюанси. Але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали й шоу, а документи", – підкреслив Кравчук, маючи на увазі прийняті попередньою українською владою документи, а також "формулу Штайнмаєра", які передбачають спершу проведення виборів на Донбасі, а потім вирішення питань щодо кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав "закриту тему" щодо Донбасу, яку не можна обговорювати в ТКГ за жодних умов.

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