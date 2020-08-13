Кравчук категорично висловився щодо виборів на Донбасі за Путіна

Кравчук заявив, що не можна проводити вибори на Донбасі, коли РФ керує Путін.

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу, заявив, що нині не може бути й мови про проведення там виборів.

Зокрема, допоки країною, яка окупувала ці території, керує Володимир Путін. Думкою він поділився в інтерв’ю "Українському радіо" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, глава країни-агресора Росії – це "некерована людина" зі зброєю, і з ним потрібно діяти обережно.

"Які можуть бути вибори, коли там сидить людина, яка нікому не підпорядковується. Хто може гарантувати, що вона не використає зброю?" – обурився Кравчук.

Серед інших причин неможливості проведення виборів в ОРДЛО він назвав і постійну пропаганду кремлівських ЗМІ, яка триває упродовж шести років окупації українських територій Росією. Перший президент також закликав представників влади України свідоміше ставитися до того, що вони говорять про Донбас, зокрема, і про вибори там.

"Можна допускати в розмовах різні варіанти, нюанси. Але ніколи не підписуй документи. Тому що діють не слова, не телеканали й шоу, а документи", – підкреслив Кравчук, маючи на увазі прийняті попередньою українською владою документи, а також "формулу Штайнмаєра", які передбачають спершу проведення виборів на Донбасі, а потім вирішення питань щодо кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук назвав "закриту тему" щодо Донбасу, яку не можна обговорювати в ТКГ за жодних умов.