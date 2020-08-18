Кравчук і Фокін прокоментували призначення останнього у мінську ТКГ

Новопризначений перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін відповідатиме за взаємодію з представниками Донбасу, яких країна залучила до роботи ТКГ.

Про це сам політик розповів у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". За словами Фокіна, він та інший перший заступник голови делегації України в ТКГ, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков матимуть різні сфери відповідальності.

"Я буду відповідати за взаємодію з представниками Донбасу, яких Україна залучила до роботи мінської Тристоронньої контактної групи", – пояснив політик і додав, що має за честь узяти участь у роботі групи.

Сам же глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук у коментарі журналістам сказав, що Фокін допоможе налагодити взаємодію як із жителями Донбасу, які опинилися на непідконтрольній Україні території, так і з тими, хто виїхав звідти в інші регіони України.

"Його головне завдання, на цьому акцентували увагу і президент Зеленський, і керівник Офісу президента Єрмак, – це взаємодія та координація переговорів між інститутами громадянського суспільства, між громадянами України, які живуть на непідконтрольних територіях, і тими жителями Донбасу, які живуть на решті території Україна, а їх уже приблизно 1,5 млн осіб. Також багато людей переселилися і за кордон", – зазначив політик.

Кравчук підкреслив, що також дуже важливо знати те, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни і змушені були переселитися.

"Це питання Вітольда Фокіна. Тому що він житель Донбасу, з 16 років працював у шахтах, був прем'єр-міністром України, учасником Біловезьких переговорів. Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в цьому випадку його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи", – сказав він.

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