Кравчук і Фокін граються з вогнем

Василь Вовк Політика 09:20, 1.09.2020

У Верховну Раду надійшов лист Фокіна щодо проведення виборів на окупованому Донбасі… В доповнення до звернення Кравчука…

Ці "хлопці" не розуміють, що граються із вогнем, й що статті 110, 111 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державна зрада) передбачають відповідальність відповідно до 10 і 15 років позбавлення волі.

Є розуміння щодо відносності "років", але для чого у розквіті поважного періоду життя обливати себе й країну брудом із калабані агресора?!

Коментувати
Політика

Дивіться також

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Мінімалка в Україні повинна бути від 10 тисяч: хто вганяє економіку в тінь, а працівників – у рабство

Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

"Слуга народу" представила кандидатів у мери: повний список

У фонді боротьби з COVID-19 не залишилося жодної копійки, – Шкарлет