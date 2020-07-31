Кравчук готовий відмовитися від "мінського формату": за якої умови

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.

Про це повідомило УНН. Кравчук заявив, що міняти "мінський формат" доведеться, якщо він зайде в глухий кут у питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

"Я хочу спробувати щось зробити... Якщо це не вдасться і натомість нічого не буде запропоновано, і знову "робіть тільки те, що ми (Росія – ред.) хочемо", тоді я і сам скажу, що "мінський формат" вичерпав себе, адже Україна зробила все, що могла... Якщо ми зайдемо в глухий кут і станемо нездатними вирішити це питання, значить, потрібно шукати інший формат", – сказав Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив, що першим його завданням на переговорах у Мінську буде вирішення питання припинення вогню на Донбасі.