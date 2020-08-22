Кравчук дав дві поради Зеленському

Перший президент України Леонід Кравчук дав дві поради чинному президенту Володимиру Зеленському.

Як сказав Кравчук в інтерв'ю телеканалу "ДІМ", президент має мати терпіння, щоб об'єднати суспільство, і виконувати обіцянки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, сьогодні опозиція, яка є в Україні, особливо у Верховній Раді, не відчуває себе відповідальною владою.

"Так, вона критикувати повинна і може – це не забороняється нікому. Але якщо вона ставить палки в колеса – а це я бачу і відчуваю, не буду зараз називати конкретних людей, тому що це тема дуже широка – то тоді вже це не дискусія, не обговорення, не бажання об'єднати зусилля, а бажання роз'єднати зусилля", – підкреслив перший президент.

У такій ситуації він радить Зеленському мати терпіння, щоб не піддаватися на провокації.

"Я завжди говорив: "Володимире Олександровичу, терпіння, велика політична сила, велика воля – для того, щоб не піддатися на ці провокації часто, а робити все, щоб об'єднати наше суспільство, і щоб це суспільство, люди, незалежно де вони живуть, чули і слухали, і розуміли дії влади. Це перше", – зазначив Кравчук.

Друга його порада: обіцянки, дані під час виборів президента, треба намагатися впровадити і виконати.

При цьому політик зауважив, що не все можна виконати відразу – "вчора обіцяв, сьогодні виконав".

"Кожна доросла людина розуміє, у домі своєму часто навести порядок за один день дуже складно, а тут – держава. Треба бути дорослими людьми", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський оцінив роботу Кравчука в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.