"Краще вже з Бандерою!" Цимбалюк на "Ехо Москви" пройшовся по "русскому міру"

Український журналіст Роман Цимбалюк висловив упевненість в тому, що Росія остаточно втратила вплив на Україну.

Про це він заявив в ефірі радіо "Ехо Москви" і пояснив, як країна-агресорка сама підштовхнула нашу державу до європейського вектору розвитку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Взагалі у нас всі проблеми, які виникли після 2014 року, пов'язані з тим, що чомусь багато прийшло в Росію нафтодоларів, всі згадали, що Росія велика, сильна і багата країна і пора сусідні країни повертати в стійло. Але це" стійло "може по-різному діяти. Колись Франція і Німеччина багато воювали, але зараз контролюють весь європейський континент, зону Євросоюзу", – провів паралель журналіст.

"Вони це роблять таким чином, що люди в сусідніх країнах не втрачають свої прапори, отримують від цього масу можливостей – вільний ринок, свободу пересування, лоукостери, гідний рівень життя. І найголовніше – їм за це не пропонують сісти на підвал де-небудь в Берліні або Будапешті. Якби Росія в рамках програми повернення своєї величі діяла б так", – додав Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Він підкреслив, що є безліч досліджень про те, що членство України в Митному союзі було б їй вигідне з економічної точки зору. Однак наша країна відмовилася від цього, щоб не втратити головну цінність – свою свободу.

"Чому Україна відмовилася? Тому що тут ставлять питання про те, щоб ліквідувати українську державу. А у нас це цінність для дуже багатьох. І коли у тебе такий вибір... Але це не ми зробили вибір. Адже ми ж не почали розширюватися за рахунок Російської Федерації", – пояснив журналіст.

Крім того, додав він, Росія зробила собі ведмежу послугу, вилучивши з політичного поля України найбільш проросійський електорат. Це трапилося після окупації частини Донбасу. Таким чином вона змусила переосмислити свої погляди людей з вільних територій, які симпатизували дружбі з Москвою.

"Всі інші, які сумнівалися, коли дивляться на донецькі в'язниці, комендантську годину, вони думають: "Та ні, краще вже із Степаном Бандерою і аеропортом, який працює, у Харкові, ніж о 10 годині сидіти вдома і не висовуватися. Тому що прийдуть якісь люди в російській військовій формі, знайдуть у тебе майку "Шахтар", донецького клубу в евакуації, і звинуватять вас у шпигунстві на користь СБУ і посадять на 10 років в'язниці", – зробив висновок Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк яскраво висловився про російську агресію в Україні та нагадав про те, як Кремль намагається приховувати цей злочин. Він вважає, що Росія не хоче виплачувати компенсації за катастрофу МН17, щоб не визнавати свою причетність до теракту і війни на Донбасі.

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