"Налаштовані оптимістично!" Посол Франції підтримав "формулу Штайнмайера" і нормандський формат

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Етьєн де Понсен – посол Франції в Україні та Руслана Римарська – засновниця бренду "Smakuli", переможниця премії "Створено жінками".

- ПОПОВА: Пане Посол, Ви щойно приступили до виконання обов’язків Посла. Як Ви бачите зараз відносини між Україною та Францією? Чи ведуться якісь перемовини, які у Вас плани?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, я нещодавно приїхав до України і почав негайно працювати, бо порядок денний досить напружений. Дуже цікаво знаходитись тут саме в цей момент: Україна має нового президента, новий уряд, а також наявна реальна воля до реформування цієї країни, яка йде в правильному напрямку.

Тож наш план діяльності полягає в тому, аби підтримувати уряд України в його діях щодо реформування та намагання досягти миру у конфлікті на сході країни. Відносини між Францією і Україною розвиваються дуже добре. Між нашими президентами існує гарне порозуміння.

Вони приблизно одного віку, обидва дуже енергійні, підтримують зв’язок і регулярні контакти. Тож я сказав би, що сьогодні комфортно бути французьким послом в Україні.

- ПОПОВА: Так, вони почали спілкуватися навіть до того, як Зеленський став президентом. В той же час попередній Посол, Ізабель Дюмон, була дуже інтегрована в політичну дискусію в Україні, в систему. Вона була одним із тих, хто був почесним членом журі конкурсу "Створено жінками". Що для вас цей конкурс? Чому посольство Франції підтримує цей напрямок?

- ДЕ ПОНСЕН: Я продовжуватиму так само, як це робила моя попередниця, навіть попри те, що я чоловік, а не жінка.

- ПОПОВА: Думаю, це не проблема.

- ДЕ ПОНСЕН: Дякую Вам за це. Це дуже важливо, оскільки гендерна рівність є одним із пріоритетів президента Макрона, як у внутрішній політиці, так і у міжнародному масштабі. Дипломатія є одним з інструментів реалізації цієї політики.

Як ви знаєте, Франція цього року головує у Великій Сімці, і однією з тем саміту у Біарріці, наприкінці серпня, була гендерна рівність. З цієї нагоди було започатковано партнерство на рівні Великої Сімки, спрямоване на покращення становища жінок по всьому світі.

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою Етьєн де Понсен і Руслана Римарська

- ПОПОВА: Руслано, Ви перемогли у конкурсі "Створено жінками" минулого року. Що Вам дала ця перемога?

- РИМАРСЬКА: Ця премія додала мені натхнення рухатися далі. Тому що мій бізнес новий, і коли ти рухаєшся з нуля, інколи зусилля зменшуються, інколи падає віра, що тобі вдасться. Власне, коли я дізналася, що я переможець цього конкурсу – відкрилося нове дихання рухатися далі і повірити в ті цілі, які я повинна була сформулювати, яких я хочу досягнути, і до яких мені рухатися далі. Цей конкурс дав мені віру.

- ПОПОВА: Якщо можна, розкажи, що відбувалося з тобою після того, як ти перемогла. Який був головний приз, і що ти з цього отримала?

- РИМАРСЬКА: Буду відвертою, я дуже хотіла, щоб моя продукція продавалася в мережі "Ашан". Коли з’явився цей конкурс, я подумала, що потрібно точно туди податися, бо в журі є люди, які приймають рішення в "Ашан".

- ПОПОВА: Вибач, скажу для наших глядачів. "Ашан" – це французька мережа, і вони також є членами Французької торгово-промислової палати.

- РИМАРСЬКА: Власне, для того, щоб десь вони побачили бренд, мені дуже хотілося взяти участь у цьому конкурсі. Одним із важливих бенефетів виграшу стало те, що мене познайомили з відповідальними особами "Ашану", і ми підписали угоду. На сьогоднішній день продукція вже продається в мережі "Ашан".

Також для мене була дуже надихаюча подорож в Париж, де я зустрічалася із компаніями-спонсорами. Я і не думала, що це буде настільки надихаюча подорож в плані отриманого досвіду – побачити, як працює бізнес у Франції. Для прикладу, побувати в найбільшому банку у Франції – "Crеdit Agricole", познайомитися з тим, як у них будується корпоративна культура.

Так, це велика компанія, а у мене зовсім маленька, але це теж певний досвід, до чого можна прагнути. Це зустріч із компанією “Michel et Augustin”. Коли я туди потрапила, мені здалося, що я в своїй компанії, але через багато років, тому що я теж так хочу будувати бізнес. Вони також починали так, як я, з маленької компанії, з крафтового виробництва. Дуже багато на початку робили самі і змогли завоювати лояльність і любов покупців до свого продукту.

- ПОПОВА: Дякую, ми ще повернемося до цього. Пане Посол, питання до Вас. Наскільки я розумію, питання гендерної рівності взагалі винесено у законодавство у Франції? Якщо можна, розкажіть про цю концепцію, що в законодавстві Франції є такого, що закріплює рівні права між чоловіками та жінками?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, власне ми посилили правове регулювання у Франції в цій сфері. Це важливо, оскільки це запроваджує нові орієнтири для французьких компаній, спонукаючи їх дотримуватись певних норм. Я вважаю, ми повинні бути рішучими в цьому питанні.

Ми не можемо просто чекати, аби справи почали рухатися у правильному напрямку, а натомість мусимо бути активними і про-активними, роблячи конкретні кроки у наданні переваг і посиленні ролі жінок у діловому середовищі. Саме тому, в Україні, ми підтримуємо цю нагороду через нашу торгово-промислову палату.

Я хочу привітати Вас з отриманням цієї нагороди минулого року. Ми продовжимо цю підтримку й надалі, аби продемонструвати важливість того, аби мати більше жінок на керівних посадах у підприємництві та в діловій сфері.

Етьєн де Понсен

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- ПОПОВА: Ви маєте на увазі, що у Франції законодавчо закріплений відсоток жінок, який компанії повинні мати на топ-посадах?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, це процес, який триває і наразі не має зобов’язуючого характеру. Проте вжиті ініціативи підштовхують компанії до покращення гендерного балансу, зокрема на рівні керівних посад. Ми вважаємо, що раціональніше не карати, а переконувати та стимулювати компанії до кращого дотримання гендерної рівності.

- ПОПОВА: Руслано, питання до тебе. А ти підтримуєш концепцію гендерного балансу на державному рівні? Якщо вона буде в Україні на такому рівні?

- РИМАРСЬКА: Так, я підтримую. І вважаю, що чим більше жінок буде долучено до прийняття рішень (бо в більшості жінки працюють на посадах заступників, це добре, але вони не залучені до прийняття рішень), то, мабуть, буде більше імпакту в соціальному плані.

Тому що жінки все ж таки схильні думати більш довгостроково і з тим, який це буде мати наслідок навіть на навколишнє середовище. Моя думка, що це правильно, коли дотримується баланс жінок в управлінні на державному рівні.

- ПОПОВА: Скажи, а ти спробувала, завдяки цій премії, вийти на європейський рівень?

- РИМАРСЬКА: Я в процесі. Ми взяли участь у виставці (правда, не в Європі, а в Канаді), де я зустріла компанію з Європи, зараз ми в переговорному процесі. Але це довга гра, це не так, що сьогодні ми вже домовилися, це цілий процес.

Зараз ми маємо пройти перевірку наших етикеток на відповідність, і вже після цього переходити до етапу обговорення якихось комерційних умов. Тобто зараз – чи ми взагалі підходимо за інгредієнтами, за дотриманням всіх вимог.

- ПОПОВА: Бажаю вам успіху в цьому. Пане Посол, питання про війну на Сході. Ваш президент, пан Макрон, дуже багато робить для того, щоб війна, як мінімум, у гострій стадії, закінчилася. Як Ви самі бачите розвиток подій на Донбасі? Ви були на Форумі в Маріуполі нещодавно, наскільки я розумію? Як Ви бачите взагалі там розвиток подій?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, Ви маєте рацію, коли говорите про те, що президент Макрон робить багато, намагаючись знайти рішення конфлікту на сході України. Він присвячує багато часу та зусиль, консультуючись з канцлером Меркель, президентом Путіним та президентом Зеленським, зокрема задля організації в Парижі саміту у Нормандському форматі.

Ми оптимістично налаштовані щодо можливості його проведення. Задля цього постали певні передумови, робота над якими триває, зокрема, на рівні Тристоронньої контактної групи у Мінську. Наразі ці умови майже виконані, і це має відкрити двері для проведення саміту.

- ПОПОВА: Ви думаєте, що ця зустріч у Нормандському форматі відбудеться?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, я думаю, це станеться, безумовно. Наразі немає дати, але важливим буде бажання з боку всіх учасників саміту якнайшвидше закінчити цей жахливий конфлікт, який не є замороженим конфліктом, як іноді можна прочитати про це в міжнародній пресі.

Цей конфлікт, триває, приносячи нові жертви. Я хочу вшанувати українських військових, які гинуть щомісяця, майже не щодня. Це страшний біль для України, і я поділяю цей біль як представник Франції. Днями я був на форумі у Маріуполі, і це була дуже вдала подія, організована українською владою. Потрібно насправді інвестувати в східну частину України.

Зі мною була досить велика французька делегація, понад 20 французьких компаній. Були представлені практичні проекти, спрямовані на розвиток економіки цього регіону. Зокрема, в рамках форуму було підписано угоду щодо розробки плану водопостачання для Маріуполя, оскільки місто дуже потребує чистої питної води.

Це є конкретним прикладом нашого залучення до роботи у цій частині країни. В цілому, хочу нагадати, що французькі компанії займають п’яте місце серед іноземних інвесторів в Україні і, залежно від способу розрахунків, нас можна назвати іноземним роботодавцем номер один в Україні.

Ви згадали про "Ашан" та деякі інші французькі фірми. У секторі роздрібної торгівлі ми дуже помітні, і у моїх планах посилити цю тенденцію в найближчі місяці, оскільки в Україні існує багато можливостей для французьких компаній.

- ПОПОВА: А Ви думаєте, що з іншого боку, з боку Росії, вони також готові до припинення цих бойових дій? Хоча б в рамках Мінських угод?

- ДЕ ПОНСЕН: Я не можу і не буду інтерпретувати позицію Росії, але наше відчуття, відчуття нашого президента, яке поділяє і німецький канцлер Ангела Меркель – що так, наразі існує вікно можливостей, аби зробити прогрес у цьому напрямку. Це час, коли міжнародна спільнота мусить взятися до дій і поставити крапку у цьому конфлікті.

- ПОПОВА: Правильно я розумію, що уряд Франції та інші члени Нормандського формату, як мінімум, Німеччина, підтримують ідею "Формули Штайнмаєра", продовження Мінських домовленостей і розведення сил, яке зараз відбувається?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, Мінські домовленості, підписані 2015 року, є чинними на сьогоднішній день. "Формула Штайнмаєра" уточнює деякі аспекти їхньої реалізації. Її узгодження сприяє наближенню перспективи проведення саміту Нормандського формату.

- ПОПОВА: Руслано, скажи, ти пробувала продавати вашу продукцію на сході України? Де ви взагалі зараз її продаєте?

- РИМАРСЬКА: Наша модель передбачає роботу в основному з мережевими магазинами. Це як маленькі магазини, типу "Eко-Лавка", а також і рітейл, як "Auchan" чи "Novus".

- ПОПОВА: Тобто всі, хто представлений на сході?

- РИМАРСЬКА: Так, тобто, якщо ми підписали угоду з мережею "Auchan", то наша продукція продається також і на сході. "Novus" просто не має, наприклад, представництв у Харкові, в Дніпрі. Там найвіддаленіша точка – це Миколаїв. І далі вони не рухаються.

Руслана Римарська

- ПОПОВА: Нещодавно була промова пана Макрона, що він нібито підтримує імміграцію африканців, але не підтримує болгарські та українські мережі. Що малося на увазі?

- ДЕ ПОНСЕН: З керівництвом українського МЗС ми дійшли порозуміння, що мало місце не зовсім вірне сприйняття слів нашого президента. Інтерв'ю стосувалося не зовнішньої політики, а внутрішніх питань, і ніякого негативу щодо України не було. На жаль, в місцевій пресі це було розтлумачено не зовсім належним чином.

- ПОПОВА: Які ваші наступні кроки відносно премії "Створено жінками"? Я так розумію, ви будете брати участь?

- ДЕ ПОНСЕН: Звичайно, Франко-українська торгово-промислова палата продовжить підтримувати нагороду в цьому році. Проект триває і є дуже успішним. Посольство Франції зі свого боку повністю підтримує цей конкурс.

- ПОПОВА: Ви будете в журі?

- ДЕ ПОНСЕН: Так, я буду членом журі.

- ПОПОВА: Що ти хочеш побажати тим жінкам, які будуть брати участь?

- РИМАРСЬКА: Я би хотіла ще відзначити те, що дуже приємно, що іноземна країна заснувала цю премію і показує нашій країні, як потрібно підтримувати жінок. Тому що, насправді, в Україні не було до цього часу саме такої премії, яка б відзначала жінок в бізнесі. Не просто рейтинг, а така відзнака.

Що хотіла би побажати? Вірити в себе, тому що, як я вже сказала, премія мені додала віри рухатися далі до своїх амбітних цілей. І навіть, якщо щось виходить не так, то піднімати руки, голову і йти вперед. Тому що дорогу завжди осилює той, хто йде.

І, напевно, ніколи не варто жаліти себе і користуватися тим, що "я ж жінка". Тобто, якщо ми є в бізнесі, ми маємо бути рівними, маємо бути конкурентними і, відповідно, думати про те, як свій продукт і свою компанію представляти завжди найкраще.

- ПОПОВА: Дякую. Як мінімум, мені здається, у жінок менше можливості потрапити в ситуацію, яку освітив досить відомий по світу проект #MeToo, коли жінки розповідали, яких утисків вони зазнали від чоловіків. Ви ж знаєте про цей проект #MeToo, який було розпочато у США, і який потім потрапив до України? У нас навіть в нашій армії сталися деякі інциденти, які почали розкриватися. Як це відбувалися у Франції? Я чула, навіть Катрін Деньов була проти?

- ДЕ ПОНСЕН: Катрін Деньов була проти, коли це зайшло занадто далеко. Вона вважала, що ми імпортуємо певну культуру, яка не є частиною французької. Але, все одно, цей процес триває і набуває публічності в усіх сферах. Ці порушення є неприпустимими і все менш сприймаються жінками та населенням в цілому.

Останнім часом було вжито низку заходів на виправлення і покращення ситуації, зокрема в сфері кіноіндустрії та медіа, і це є позитивом. Все більша увага приділяється цій проблематиці у Франції, але також в Україні та в інших демократичних країнах світу.

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою Етьєн де Понсен і Руслана Римарська

- ПОПОВА: Росія нещодавно повернулася в ПАРЄ, я так розумію, Франція підтримувала це повернення? Чому це відбулося?

- ДЕ ПОНСЕН: Не тільки Франція, йдеться про голосування Парламентської Асамблеї Ради Європи, в якій на той час не було російської делегації. Тепер вона повернулася.

Утворився консенсус щодо цього. Чому? Тому що ми вважаємо, що краще мати Росію у Раді Європи, ніж поза нею, і позитивно захищати російських громадян, адже вони матимуть правові можливості позиватись до Суду з прав людини у Страсбурзі, аби захищати власні права.

Саме тому було ухвалено рішення, яке уможливило повернення Росії. Франція відіграла в цьому провідну роль, оскільки очолювала Раду Європи на той момент (це головування закінчується наприкінці листопада і передається Грузії).

Але, знову ж таки, Франція не була самотньою в ухваленні цього рішення, його підтримала більшість країн-членів Ради Європи.

- ПОПОВА: Але кому саме з ув'язнених допомагає ця російська участь у ПАРЄ, Ви впевнені, що Росія виконує всі ті умови, які потрібні європейським установам щодо ув'язнених?

- ДЕ ПОНСЕН: Не повністю, але, якщо російські громадяни перебувають поза правовим полем Ради Європи, ми не можемо бути впевнені, що їхні права будуть захищені таким чином, яким вони будуть за умов, коли Росія є присутня в цій організації.

- ПОПОВА: Але у Москві були проведені великі арешти перед виборами місцевої міської ради, і чи допомогла їм рада Європи?

- ДЕ ПОНСЕН: Принаймні громадянам Росії надана можливість подавати апеляції до Суду з прав людини Ради Європи, і це стало можливим завдяки присутності Росії в цій організації.

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