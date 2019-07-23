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"Краще б він був живий!" Савченко вибухнула скандальною заявою про Захарченка

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Народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка не пройшла до нового парламенту, заявила, що для України було б краще, якби ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був живий.

Відповідним відеоінтерв'ю поділилися читачі OBOZREVATEL на офіційному Telegram-каналі видання (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ти зізнавалася, що тобі доводилося тиснути руку колишньому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку. Що ти відчула, коли дізналася, що його підірвали в ресторані?" – запитали у Савченко.

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Савченко і Захарченко

Савченко і Захарченко

За словами нардепа, вона бачила чимало смертей. "Єдинедля України було б краще, якби він був живий. У людей, які все затівали, було якесь розуміння, навіщо потрібен конфлікт. Вони його краще відчули і розуміли, що треба закінчувати. Звичайно, людину завжди шкода. Саме як людину. Шкода, що трапляються вбивства, що люди не проживають своє життя спокійно в мирі. Не розвивають країну, а знищують її. Напевно, Захарченко гідний був життя", – заявила вона.

Нардеп також висловила думку, що Захарченко "прибрали" з дозволу ФСБ Росії і для виконання цього завдання в "ДНР" було достатньо виконавців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вбивство Олександра Захарченка
Особи
Надія Савченко Олександр Захарченко
Місце
Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
фсб не зря свой хлеб ест.ох не зря.
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Іванов Іван
Іванов Іван
Претрушеная на всю башку...
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