"Краще б він був живий!" Савченко вибухнула скандальною заявою про Захарченка

Народний депутат Верховної Ради (позафракційний) Надія Савченко, яка не пройшла до нового парламенту, заявила, що для України було б краще, якби ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був живий.
Відповідним відеоінтерв'ю поділилися читачі OBOZREVATEL на офіційному Telegram-каналі видання (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Ти зізнавалася, що тобі доводилося тиснути руку колишньому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку. Що ти відчула, коли дізналася, що його підірвали в ресторані?" – запитали у Савченко.
Савченко і Захарченко
За словами нардепа, вона бачила чимало смертей. "Єдине – для України було б краще, якби він був живий. У людей, які все затівали, було якесь розуміння, навіщо потрібен конфлікт. Вони його краще відчули і розуміли, що треба закінчувати. Звичайно, людину завжди шкода. Саме як людину. Шкода, що трапляються вбивства, що люди не проживають своє життя спокійно в мирі. Не розвивають країну, а знищують її. Напевно, Захарченко гідний був життя", – заявила вона.
Нардеп також висловила думку, що Захарченко "прибрали" з дозволу ФСБ Росії і для виконання цього завдання в "ДНР" було достатньо виконавців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вибух у кафе "Сепар" в Донецьку прогримів увечері 31 серпня – було використано вибуховий пристрій. У результаті загинули ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та його охоронець В'ячеслав Доценко.
31 серпня 2018 року терористи в Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
У січні 2019 року відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченка, могло бути постановочним.
У "ДНР" заявили, що вбивцями Захарченка нібито є співробітники СБУ.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Вбивство Олександра Захарченка" на сайті "OBOZREVATEL".