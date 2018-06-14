Краще б переміг Маккейн: американист "повісив" на Обаму анексію Криму

У разі перемоги на американських президентських виборах 2008 року сенатора-республіканця Джона Маккейна замість Барака Обами Росія не змогла б анексувати Крим.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, американист Максим Ялі, коментуючи заяву Дональда Трампа про відповідальність Обами за анексію півострова, передає "Крим.Реаліі".

"Я практично на 100% впевнений, що якби в 2008 році на виборах перемогли не Барак Обама, а Джон Маккейн, Крим був би як і раніше українським, і ні про яку військову агресію на Донбасі і гуманітарну катастрофу ми б зараз не говорили... З моєї точки зору, Крим навряд чи був би російським зараз, якби Барак Обама відразу на момент приходу до влади в 2009 році не захотів налагодити взаємини з Російською Федерацією", - зазначив експерт.

Як відомо, раніше Трамп звинуватив Обаму в відповідальності за анексію РФ Криму. Під час прес-конференції на полях "Групи семи" в канадському Квебеку у президента США запитали, чи вважає він, що російський контроль над Кримом повинен бути визнаний міжнародною спільнотою. Глава Білого дому відповів, що анексію Криму допустила адміністрація Барака Обами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що якби у нього можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.